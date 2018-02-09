В Париже вновь временно закрыли Эйфелеву башню из-за непогоды

В Париже из-за плохих метеоусловий закрыли для посещения Эйфелеву башню. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте одной из главных достопримечательностей французской столицы.

La tour Eiffel sera fermée ce vendredi et samedi. Elle réouvrira ses portes dimanche à 9h30. Plus d'info là :https://t.co/3bckFoxrGO#TourEiffelpic.twitter.com/dmZWg2JBgJ — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 9 февраля 2018 г. Отмечается, что Эйфелева башня будет закрыта 9 и 10 февраля. «Большие массы снега, которые покрыли Железную Леди, и очень низкие температуры способствовали образованию льда, что сделало платформы и лестницы непроходимыми», — говорится в сообщении. Ранее Эйфелеву башню закрывали 6 февраля.