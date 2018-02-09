В Париже вновь временно закрыли Эйфелеву башню из-за непогоды

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В Париже из-за плохих метеоусловий закрыли для посещения Эйфелеву башню. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте одной из главных достопримечательностей французской столицы.

Отмечается, что Эйфелева башня будет закрыта 9 и 10 февраля.

«Большие массы снега, которые покрыли Железную Леди, и очень низкие температуры способствовали образованию льда, что сделало платформы и лестницы непроходимыми», — говорится в сообщении.

Ранее Эйфелеву башню закрывали 6 февраля.

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