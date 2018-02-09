Посол: отношения с Германией остаются для России приоритетными

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Отношения с Германией являются приоритетными для России. Такое мнение выразил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев в ходе интервью RT на русском.

«Отношения с Германией были и остаются для нас приоритетными. ФРГ остаётся, повторюсь, одним из важнейших наших партнёров в Европе. Поэтому мы очень надеемся на то, что эти отношения будут и дальше развиваться», — отметил посол.

Кроме того, Нечаев выразил надежду, что похолодание, которое наступило в связи с внутриукраинским кризисом и введением против России санкций, пройдёт.

Ранее глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле сообщил, что убытки из-за введённых против России с 2014 года санкций и ответных мер, принятых Москвой, превысили €100 млрд.

Также депутат партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что санкции против России привели к тому, что его страна потеряла 42 тыс. рабочих мест.

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