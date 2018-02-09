СМИ: Сестра Ким Чен Ына может пригласить президента Южной Кореи в КНДР

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Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, может пригласить президента Мун Чжэ Ина совершить визит в Северную Корею. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.
СМИ: Сестра Ким Чен Ына может пригласить президента Южной Кореи в КНДР
  • Мун Чжэ Ин
  • globallookpress.com

По словам источников, существует «хороший шанс», что она пригласит Мун Чжэ Ина посетить Пхеньян «когда-нибудь в этом году». 

Сообщается, что приглашение может быть передано в субботу во время совместного приветственного завтрака, на котором будут присутствовать сестра лидера КНДР и южнокорейский президент. 

Телеканал отмечает, что возможной датой для визита Мун Чжэ Ина в КНДР может стать 15 августа — дата освобождения Кореи от колониального правления Японии в 1945 году, отмечаемая Югом и Севером.

Ранее сообщалось, что Ким Ё Чжон отправится в Южную Корею в ближайшее время.

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