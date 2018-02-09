СМИ: Сестра Ким Чен Ына может пригласить президента Южной Кореи в КНДР
- Мун Чжэ Ин
- globallookpress.com
По словам источников, существует «хороший шанс», что она пригласит Мун Чжэ Ина посетить Пхеньян «когда-нибудь в этом году».
Сообщается, что приглашение может быть передано в субботу во время совместного приветственного завтрака, на котором будут присутствовать сестра лидера КНДР и южнокорейский президент.
Телеканал отмечает, что возможной датой для визита Мун Чжэ Ина в КНДР может стать 15 августа — дата освобождения Кореи от колониального правления Японии в 1945 году, отмечаемая Югом и Севером.
Ранее сообщалось, что Ким Ё Чжон отправится в Южную Корею в ближайшее время.