Медведев одобрил проект меморандума о центре исследований Второй мировой войны в Словении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект меморандума, заключённый с правительством Словении, о создании Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте российского правительства.

«Подписание меморандума будет способствовать сохранению исторической памяти о совместной борьбе народов России и Словении против нацистских и фашистских завоевателей и их преступлениях», — говорится в документе.

Целью создания центра является изучение истории Второй мировой войны с акцентом на борьбу народов двух стран против нацистских и фашистских агрессоров.

Кроме того, центр будет направлен на поиск сведений о гражданах СССР и других государств, представители которых были узниками нацистских концлагерей на территории Словении и участвовали в годы войны в партизанском движении, а также реализацию совместных культурно-исторических проектов и разработка тематических просветительских и образовательных программ между странами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал об ослаблении «иммунитета от нацистского вируса» в некоторых странах.