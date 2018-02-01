Лавров рассказал об ослаблении «иммунитета от нацистского вируса» в некоторых странах

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в некоторых странах наблюдается ослабление «иммунитета от нацистского вируса».

«К сожалению, иммунитет от нацистского вируса в некоторых странах существенно ослаб, сегодня мы свидетели нечистоплотных попыток фальсифицировать историю, очернить воинов-освободителей, выдумать способы обеления нацистов и их прихвостней. Глубокое беспокойство вызывает ситуация на Украине, где расправили плечи неонацисты и радикалы», — цитирует его РИА Новости.

Данное заявление он сделал в ходе памятного мероприятия, посвящённого 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

По его словам, события времён войны должны служить напоминанием катастрофических последствий, к которым приводит «стремление к достижению мирового господства на основе убежденности в своей исключительности».

Ранее Лавров заявил, что Москва обеспокоена «ползучей реабилитацией нацизма» в странах, где проводится линия на пересмотр итогов Второй мировой войны. 

31 января «Известия» писали, что представители более чем десяти стран Евросоюза и СНГ посетят в Волгограде мероприятия, посвящённые 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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