Лавров заявил, что Россия обеспокоена «ползучей реабилитацией нацизма» в ряде стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена «ползучей реабилитацией нацизма» в странах, где проводится линия на пересмотр итогов Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ряде государств, в том числе причисляющих себя к эталонам демократии, проводится системная линия на пересмотр итогов Второй мировой войны, включая прославление деятельности гитлеровцев и местных коллаборационистов», — заявил Лавров в Нью-Йорке в ходе выступления на историко-документальной выставке «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».

Он добавил, что «особенно аморальна развёрнутая в некоторых странах ЕС война с памятниками, в ходе которой уничтожаются и оскверняются монументы советским солдатам».

Ранее Лавров заявлял, что Россия обеспокоена «нечистоплотной войной» с монументами воинам Красной армии в странах Евросоюза.

21 декабря Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил проект закона об уравнивании ветеранов СС и Красной армии.