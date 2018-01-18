Лавров заявил, что Россия обеспокоена «ползучей реабилитацией нацизма» в ряде стран
«В ряде государств, в том числе причисляющих себя к эталонам демократии, проводится системная линия на пересмотр итогов Второй мировой войны, включая прославление деятельности гитлеровцев и местных коллаборационистов», — заявил Лавров в Нью-Йорке в ходе выступления на историко-документальной выставке «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».
Он добавил, что «особенно аморальна развёрнутая в некоторых странах ЕС война с памятниками, в ходе которой уничтожаются и оскверняются монументы советским солдатам».
Ранее Лавров заявлял, что Россия обеспокоена «нечистоплотной войной» с монументами воинам Красной армии в странах Евросоюза.
21 декабря Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил проект закона об уравнивании ветеранов СС и Красной армии.