Лидер демократов в палате представителей США установила рекорд по длительности выступления

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Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси установила рекорд нижней палаты конгресса по продолжительности беспрерывного выступления, передаёт The Hill.

77-летняя Пелоси выступала в защиту участников программы «Отложенные действия для прибывающих детей» DACA, которая запрещает депортацию тысяч нелегальных мигрантов, приехавших в США ещё детьми.

«Наши «мечтатели» находятся в подвешенном состоянии, над ними нависло облако страха и неопределённости. Моральная трусость республиканцев должна закончиться», — сказала лидер демократического меньшинства в нижней палате конгресса США.

Отмечается, что Пелоси начала свою речь в 10:00 по местному времени, примерно в 17:00 ей передали записку, в которой указали, что она побила рекорд по продолжительности беспрерывного выступления. Свою речь Пелоси завершила только в 18:10.

Прежний рекорд был установлен в 1909 году конгрессменом Джеймсом Кларком, он выступал 5 часов 15 минут.

10 января Федеральный судья предписал президенту США Дональду Трампу временно возобновить программу DACA.

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