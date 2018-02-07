США предъявили обвинения гражданину России в сговоре с целью интернет-мошенничества

Министерство юстиции США предъявило обвинения россиянину Андрею Новаку за соучастие в международном сговоре с целью мошенничества в сети. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что гражданин России попал в число 36 человек, которым вменяется в вину участие в международной группировке, действия которой привели к хищениям на сумму свыше $530 млн.

В списке значатся граждане Украины Святослав Бонадренко и Алексей Клименко, а также Владимир Чиочу из Молдавии.

Подчёркивается, что в настоящее время несколько человек уже арестованы, среди них — граждане США, Франции, Италии, Косово, Сербии, Австралии, Великобритании.

В мае 2017 года в США гражданина Украины Вадима Ермоловича, который признал свою вину в сговоре с целью мошенничества в интернете, приговорили к 30 месяцам тюрьмы.