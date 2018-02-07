МИД предупредил об опасности «антироссийской информационной волны» для её создателей

Антироссийская информационная волна, которая продолжает набирать обороты, может «ударить по своим создателям». Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Дипломаты указали на то, что нагнетают мнимую «российскую угрозу» именно те страны, которые сами наращивают «военный киберпотенциал», а также «ведут незаконную слежку и нарушают права человека».

«При этом они забывают о том, что антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям, спровоцировав активизацию под ее прикрытием международных террористических и преступных группировок», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД рассказали, что западные СМИ намерены обвинить Россию в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением Олимпийских игры 2018 года в Южной Корее.