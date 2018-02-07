Минобороны России назвало основной источник дестабилизации в Сирии

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Основным источником дестабилизации ситуации в Сирии остаётся международная террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра»*, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Бандформирования этой террористической группировки, получая поддержку оружием и материальными средствами, стремятся сорвать мирный процесс в зонах деэскалации, вытесняя формирования умеренной оппозиции», — отметил он.

По словам Конашенкова, наибольшую озабоченность вызывает недавнее получение террористами «ан-Нусры» переносных зенитно-ракетных комплексов, которые могут быть применены не только в Сирии и не только для ударов по военным самолётам.

«Министерством обороны ведётся работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам», — добавил генерал-майор.

Ранее сообщалось, что «Джабхат ан-Нусра»* взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский Су-25.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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