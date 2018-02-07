Симоньян о «проплаченном» вещании в Канаде: предлагаю национальный праздник — День противостояния RТ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о том, что телеканал RT платит за возможность вещать в Канаде.

«Предлагаю Канаде национальный праздник — День противостояния RТ. Вышиванки можно не надевать, но шапочки из фольги — обязательно», — заявила Симоньян.

Ранее канадское издание The Globe and Mail опубликовало материал, в котором говорится, что RT платит канадским кабельным сетям за то, чтобы они включали телеканал в свой пакет. По мнению газеты, граждане Канады имеют право об этом знать. Отмечается, что изучением данного вопроса занялись федеральные власти, в частности министр по делам наследия Канады Мелани Жоли.

В январе член канадской Консервативной партии Эрин О'Тул в интервью The Globe and Mail также призвал обеспечить большую прозрачность соглашений с телеканалом, который платит канадским поставщикам телевизионных услуг за гарантированное включение в пакеты для аудитории.

В мае 2016 года премьер-министр Канады опубликовал в Instagram фотографию, где он и другие парламентарии были одеты в украинские вышиванки.