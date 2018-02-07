В парламенте Британии призвали укреплять обороноспособность ЕС из-за усиления России
«Франция и Германия всегда были главными сторонниками создания оборонного союза ЕС, и в последние годы эта идея находит поддержку на фоне решения Великобритании покинуть ЕС, стремления России к самоутверждению и непредсказуемого отношения президента США Дональда Трампа к обороне и безопасности Европы», — отмечается в документе.
По мнению авторов, следующим шагом сторонников идеи нового оборонного союза в Европе может стать создание независимого и постоянного штаба оперативного планирования ЕС.
Подробнее — в материале RT.