СМИ сообщили о взрыве в Дамаске
Сирийские СМИ сообщили о взрыве в Дамаске, в настоящее время о возможных причинах произошедшего не сообщается.
Об этом сообщает Press TV.
Syrian media: Explosion heard in capital Damascus, cause still unknown. pic.twitter.com/PFA2AHvXof— Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) 7 февраля 2018 г.
Ранее стало известно, что расположенные в центре Дамаска пункты раздачи гуманитарной помощи от российских верующих попали под миномётный обстрел.
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