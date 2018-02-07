Мэй и Трамп поддержали необходимость международного давления на КНДР

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Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержали международные усилия по давлению на Северную Корею в ходе телефонного разговора.

«Лидеры согласились, что все ответственные страны должны усилить давление на Северную Корею, пока она не пойдёт путем денуклеаризации», — приводит сообщение Белого дома РИА Новости.

Ранее Мэй заявила, что Великобритания поддержит Соединённые Штаты в рамках нового закона о доступе США к информации, хранящейся в других странах и связанной с тяжкими преступлениями и терроризмом.

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