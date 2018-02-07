Великобритания поддержит США в обмене информацией о преступлениях и терроризме
«Этим вечером премьер поговорила по телефону с Трампом. Она подчеркнула огромную важность нового законопроекта для работы властей Великобритании в расследовании террористической активности в стране. Премьер и президент согласились с важностью принятия закона для обеспечения коллективной безопасности», — цитирует заявление официального представителя Мэй РИА Новости.
Ранее в Белом доме сообщили, что во время встречи в Давосе Трамп и Мэй обсудили усилия по уничтожению ИГ* и других террористических группировок в Ираке и Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.