Великобритания поддержит США в обмене информацией о преступлениях и терроризме

Великобритания поддержит Соединённые Штаты в рамках нового закона о доступе США к информации, хранящейся в других странах и связанной с тяжкими преступлениями и терроризмом. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

«Этим вечером премьер поговорила по телефону с Трампом. Она подчеркнула огромную важность нового законопроекта для работы властей Великобритании в расследовании террористической активности в стране. Премьер и президент согласились с важностью принятия закона для обеспечения коллективной безопасности», — цитирует заявление официального представителя Мэй РИА Новости.

Ранее в Белом доме сообщили, что во время встречи в Давосе Трамп и Мэй обсудили усилия по уничтожению ИГ* и других террористических группировок в Ираке и Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.