В Белом доме рассказали о темах разговора Трампа и Мэй в Давосе
Как сообщает ABC со ссылкой на официальное заявление, лидеры двух стран обсудили борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»* и способы противостояния «деструктивному поведению» Ирана на Ближнем Востоке.
«Президент и премьер-министр обсудили совместные усилия по уничтожению ИГ и других террористических группировок в Ираке и Сирии. Они также рассмотрели важность противостояния деструктивному поведению Ирана на Ближнем Востоке и фундаментальные упущения в ядерной сделке», — указывается в сообщении.
NEW: Pres. Trump, UK Prime Minister Theresa May "discussed plans for a working visit to London in the coming months" at World Economic Forum in Davos, White House says. pic.twitter.com/6no23dMNcf— ABC News (@ABC) 25 января 2018 г.
Отмечается, что оба лидера подтвердили стремление к расширению торговли между двумя странами.
Ранее в британском правительстве заявили, что Трамп посетит их страну в этом году.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.