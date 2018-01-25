В Белом доме рассказали о темах разговора Трампа и Мэй в Давосе

В Белом доме рассказали, что именно обсуждали президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече в Давосе.

Как сообщает ABC со ссылкой на официальное заявление, лидеры двух стран обсудили борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»* и способы противостояния «деструктивному поведению» Ирана на Ближнем Востоке.

«Президент и премьер-министр обсудили совместные усилия по уничтожению ИГ и других террористических группировок в Ираке и Сирии. Они также рассмотрели важность противостояния деструктивному поведению Ирана на Ближнем Востоке и фундаментальные упущения в ядерной сделке», — указывается в сообщении.

NEW: Pres. Trump, UK Prime Minister Theresa May "discussed plans for a working visit to London in the coming months" at World Economic Forum in Davos, White House says. pic.twitter.com/6no23dMNcf — ABC News (@ABC) 25 января 2018 г.

Отмечается, что оба лидера подтвердили стремление к расширению торговли между двумя странами.

Ранее в британском правительстве заявили, что Трамп посетит их страну в этом году.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.