Трамп создал специальный центр по отбору иммигрантов

Американский лидер Дональд Трамп создал национальный центр по отбору иммигрантов, а также тех, кто намерен получить американскую визу. Сделано это с целью границ и внутренней безопасности страны, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Федеральное правительство должно улучшить то, как различные министерства и управления исполнительной власти ведут координацию и используют разведывательную и иную информацию, чтобы определить, какие лица представляют угрозу национальной безопасности, безопасности границ, внутренней или общественной безопасности. Чтобы достичь этой цели, правительство США должно разработать интегрированный подход к использованию данных в учреждениях, связанных с национальной безопасностью», — цитирует РИА Новости соответствующий документ.

При этом официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что «нынешняя работа федерального правительства по отбору ведётся бессистемно».

Ранее Дональд Трамп назвал американские законы об иммиграции самыми глупыми в мире.