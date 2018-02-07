Собчак заявила, что не видит угроз для России со стороны НАТО

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты России в 2018 году, заявила, что не видит угрозы для России со стороны НАТО. Об этом она рассказала, выступая выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

«Я не считаю, что НАТО является угрозой для нас», — цитирует РИА Новости Собчак.

При этом она отметила, что Россия «является частью европейской системы».

«У нас с США и с Европой много общих вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Это и терроризм, и миграционный вопрос, и многое другое. И мы должны вместе работать над этими проблемами», — сказала Собчак.

Кроме того, она отметила, что «устремления Украины и Грузии по присоединению к НАТО» являются «устремлениями независимых государств», и Россия «ничего не должна предпринимать в этом плане».

Ранее Собчак заявила о намерении сформировать собственное движение после выборов-2018.