Собчак заявила, что не видит угроз для России со стороны НАТО
«Я не считаю, что НАТО является угрозой для нас», — цитирует РИА Новости Собчак.
При этом она отметила, что Россия «является частью европейской системы».
«У нас с США и с Европой много общих вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Это и терроризм, и миграционный вопрос, и многое другое. И мы должны вместе работать над этими проблемами», — сказала Собчак.
Кроме того, она отметила, что «устремления Украины и Грузии по присоединению к НАТО» являются «устремлениями независимых государств», и Россия «ничего не должна предпринимать в этом плане».
Ранее Собчак заявила о намерении сформировать собственное движение после выборов-2018.