Россия поставит Мьянме шесть учебно-боевых самолётов Як-130
Россия поставит Мьянме шесть учебно-боевых самолётов Як-130, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов.
Об этом сообщает РИА Новости.
«В декабре 2016 года с мьянманской стороной был подписан контракт на поставку дополнительной партии из шести учебно-боевых самолетов Як-130», — рассказал Петухов в ходе выставки Singapore Airshow-2018.
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