Россия поставит Мьянме шесть учебно-боевых самолётов Як-130, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В декабре 2016 года с мьянманской стороной был подписан контракт на поставку дополнительной партии из шести учебно-боевых самолетов Як-130», — рассказал Петухов в ходе выставки Singapore Airshow-2018.

Ранее стало известно, что Россия и Таиланд подписали контракт на поставку автоматов Калашникова.