Россия и Таиланд подписали контракт на поставку автоматов Калашникова

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Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов рассказал о подписанном между Россией и Таиландом контракте на поставку автоматов Калашникова.

Отмечается, что поставки начнутся уже в этом году.

«В этом году Королевству Таиланд будут поставлены автоматы Калашникова в количестве достаточном, чтобы вооружить одну-две дивизии вооружённых сил этой страны», — цитирует ТАСС Петухова.

В октябре сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия достигли договорённостей о поставках систем С-400, а также противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ».

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