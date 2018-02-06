В Шотландии фермер вызвал полицию из-за игрушки в виде тигра

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В шотландской области Абердиншир фермер вызвал полицию из-за того, что увидел в своём амбаре тигра, передаёт The Herald Scotland.

По данным издания, на ферму прибыли несколько вооружённых отрядов полиции, они обнаружили в амбаре большую игрушку в виде тигра.

В полиции Шотландии расценили произошедшее как «ложный вызов, сделанный с добрыми намерениями».

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