В Дании посетителям двух зоопарков предложили накормить львов своими питомцами

Копенгагенский и Гивскудский зоопарки в Дании призвали людей приносить им ненужных домашних питомцев в качестве корма для львов, тигров, волков и других хищных животных.

Об этом сообщает TV2.

Отмечается, что речь идёт о мелких животных, таких как хомяки и морские свинки. Отдельно указано, что в зоопарках не будут против, если хозяева отдадут им ещё живых питомцев.

«Животным полезно получать разнообразное питание, а не только мясо лошадей или коров», — рассказала сотрудница одного из зоопарков Анна-Софи Эллер.

При этом девушка добавила, что скармливать хищникам кошек и собак — неэтично.

Ранее стало известно, что сотрудники зоопарка Хагенбека сделали подарок амурскому тигру Яше и его котятам: на обед полосатому семейству подали аппетитный окорок в подарочной коробке.