В Дании посетителям двух зоопарков предложили накормить львов своими питомцами
Об этом сообщает TV2.
Отмечается, что речь идёт о мелких животных, таких как хомяки и морские свинки. Отдельно указано, что в зоопарках не будут против, если хозяева отдадут им ещё живых питомцев.
«Животным полезно получать разнообразное питание, а не только мясо лошадей или коров», — рассказала сотрудница одного из зоопарков Анна-Софи Эллер.
При этом девушка добавила, что скармливать хищникам кошек и собак — неэтично.
Ранее стало известно, что сотрудники зоопарка Хагенбека сделали подарок амурскому тигру Яше и его котятам: на обед полосатому семейству подали аппетитный окорок в подарочной коробке.