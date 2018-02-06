Жителям Восточного побережья США разослали ложное предупреждение о цунами

Некоторые жители Восточного побережья США получили ложное предупреждение об угрозе цунами. Об этом сообщает NBC.

Впоследствии в Национальной метеорологической службе пояснили, что предупреждение о цунами не действует, а было только тестом.

«Тестовое сообщение было распространено по меньшей мере одной из секторальных компаний как официальное предупреждение о цунами, в результате чего распространились предупреждения о цунами по мобильным телефонам и СМИ на Восточном побережье, в Мексиканском заливе и Карибском регионе», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сообщения были разосланы приложением AccuWeather. В компании подтвердили, что это было тестовое предупреждение.

The National Weather Service Tsunami Warning this morning was a TEST. No Tsunami warning is in effect for the East Coast of the U.S. — AccuWeather (@accuweather) February 6, 2018

Ранее сообщалось, что жители штата Гавайи получили ложное предупреждение о ракетной угрозе.