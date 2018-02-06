Эксперт объяснил отказ США обсуждать российский проект резолюции по химатакам в Сирии

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал отказ Вашингтона от переговоров по российскому проекту резолюции в отношении химических атак в Сирии.

По словам эксперта, предполагаемое российским проектом резолюции создание независимого механизма ООН по расследованию химатак в Сирии представляет угрозу для внешней политики Америки.

«Создание такого нового независимого механизма, который бы объективно и беспристрастно подходил к проблемам использования химоружия, способно вышибить последнюю карту американцев по делегитимизации Башара Асада. Также создание такой комиссии может привести не только к тому, что новые случаи применения химоружия будут рассмотрены в новом ключе, но и предыдущие доклады и расследования поставлены под сомнение», — сказал Васильев.

Он отметил, что заявления о якобы вине России в химических атаках в Сирии не основаны на реальных данных.

«Этот обвинительный уклон развивается так: сначала в общественном мнении тиражируются голословные утверждения, а потом различные инспекторы подводят аналитическую базу под эти утверждения. А эти выводы комиссий становятся основой для новых обвинений. Это отработанный механизм, с которым американцы не хотят расставаться», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что США отказались от переговоров по российскому проекту резолюции Совбеза ООН в отношении химических атак в Сирии. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что подозревает «целенаправленный саботаж» в расследовании инцидентов с химоружием в САР.