В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа об ответственности России за химатаки в Сирии

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Павел Астахов
Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал возложение Госдепом США на Россию ответственности за химические атаки в Сирии.
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа об ответственности России за химатаки в Сирии
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«Мы уже много раз говорили о необходимости тщательного расследования применения химического оружия на территории Сирии. Американцы самоустранились от тщательного расследования применения этого оружия. С другой стороны, недавно произошёл инцидент со сбитым российским самолётом Су-25. Атака произошла с применением ПЗРК, который террористическим группировкам с огромной вероятностью поставили США. Чтобы увести внимание общественности от этого инцидента, опять поднимается замыленная тема, причём ничем не подтверждённая», — сказал Чепа. 

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что США обеспокоены сообщениями о «продолжающихся химических атаках со стороны сирийского режима», ответственность за которые ложится и на Россию. 

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