В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа об ответственности России за химатаки в Сирии

Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал возложение Госдепом США на Россию ответственности за химические атаки в Сирии.

«Мы уже много раз говорили о необходимости тщательного расследования применения химического оружия на территории Сирии. Американцы самоустранились от тщательного расследования применения этого оружия. С другой стороны, недавно произошёл инцидент со сбитым российским самолётом Су-25. Атака произошла с применением ПЗРК, который террористическим группировкам с огромной вероятностью поставили США. Чтобы увести внимание общественности от этого инцидента, опять поднимается замыленная тема, причём ничем не подтверждённая», — сказал Чепа.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что США обеспокоены сообщениями о «продолжающихся химических атаках со стороны сирийского режима», ответственность за которые ложится и на Россию.