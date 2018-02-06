В МИД России призвали защитить от политической конъюнктуры переговоры с Японией

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Переговоры между Россией и Японией должны быть защищены от политической конъюнктуры для решения сложных вопросов в отношениях двух стран, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Игорь Моргулов.

«Я уверен, что если мы будем твёрдо придерживаться достигнутых взаимопониманий и договорённостей и, что очень важно, будем тщательно оберегать наш переговорный процесс от политической конъюнктуры, тогда сможем решить пока ещё остающиеся многочисленные сложные вопросы и добиться действительно качественных результатов», — цитирует Моргулова РИА Новости.

Ранее дипломат заявил, что российская сторона стремится к взаимовыгодным схемам коммерческой деятельности совместно с Японией с целью укрепления отношений между двумя странами.

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