Путин поздравил Анастасиадиса с победой на выборах президента Кипра

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Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Никосу Анастасиадису по случаю его переизбрания на пост президента Республики Кипр. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин высоко оценил личный вклад Анастасиадиса в успешное развитие российско-кипрских отношений», — говорится в сообщении.

Также глава государства выразил уверенность в продолжении содержательного диалога и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей между странами.

Ранее стало известно, что действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ победил во втором туре президентских выборов.

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