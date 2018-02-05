Путин поздравил Анастасиадиса с победой на выборах президента Кипра

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Никосу Анастасиадису по случаю его переизбрания на пост президента Республики Кипр. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин высоко оценил личный вклад Анастасиадиса в успешное развитие российско-кипрских отношений», — говорится в сообщении.

Также глава государства выразил уверенность в продолжении содержательного диалога и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей между странами.

Ранее стало известно, что действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ победил во втором туре президентских выборов.