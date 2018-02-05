Премьер Турции заявил о гибели семи человек при обстрелах турецких городов на границе с Африном
Семь человек погибли, более 110 пострадали в результате ракетных обстрелов турецких городов на границе с сирийским районом Африн, где ВС Турции проводят операцию «Оливковая ветвь». Об этом сообщил турецкий премьер Бинали Йылдырым.
«К настоящему моменту по провинции Хатай было выпущено 60 ракет, по провинции Килис — 34. В результате обстрелов погибли семь гражданских лиц, ещё 113 получили ранения», — приводит его слова Anadolu.
Ранее стало известно, что двое турецких военнослужащих погибли и пятеро пострадали 4 февраля в ходе операции в сирийском Африне.
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