Премьер Турции заявил о гибели семи человек при обстрелах турецких городов на границе с Африном

Семь человек погибли, более 110 пострадали в результате ракетных обстрелов турецких городов на границе с сирийским районом Африн, где ВС Турции проводят операцию «Оливковая ветвь». Об этом сообщил турецкий премьер Бинали Йылдырым.

«К настоящему моменту по провинции Хатай было выпущено 60 ракет, по провинции Килис — 34. В результате обстрелов погибли семь гражданских лиц, ещё 113 получили ранения», — приводит его слова Anadolu.

Ранее стало известно, что двое турецких военнослужащих погибли и пятеро пострадали 4 февраля в ходе операции в сирийском Африне.