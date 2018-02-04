В США заявили о преимуществе России по системам ПВО и высокоточному оружию

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Соединённые Штаты не готовы отразить существующие угрозы, заявил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре в ходе выступления в комитете по вооружённым силам палаты представителей США.

«С сожалением признаю, что отразить угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, Вооружённые силы США не готовы», — говорится в его докладе, с которым ознакомился RT.

По мнению Шарре, вызовами для Вашингтона являются Москва и Пекин. Так, Китай якобы угрожает американским военным базам «сотнями крылатых и свыше 1000 баллистических ракет», а в Европе Россия обгоняет США сразу по нескольким видам вооружений.

«Способность Соединённых Штатов обеспечить своё военное присутствие в западной части Тихого океана неуклонно падает. В Европе ВС США сталкиваются с аналогичными проблемами. Здесь Соединённые Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы», — отметил он.

Шарре предложил изменить структуру расходов на вооружение армии. В частности, он считает нужным вкладывать больше средств в стратегические бомбардировщики, беспилотники-невидимки и защитные средства радиоэлектронной борьбы.

Подробнее — в материале RT.

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