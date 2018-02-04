При взрыве на заводе в Китае погибли четыре человека
На химическом заводе в китайской провинции Шаньдун произошёл взрыв. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, в результате инцидента четверо погибли, ещё шесть человек получили ранения.
Отмечается, что владелец завода был задержан.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов в провинции Шаньдун произошёл взрыв.
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