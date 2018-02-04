При взрыве на заводе в Китае погибли четыре человека

На химическом заводе в китайской провинции Шаньдун произошёл взрыв. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, в результате инцидента четверо погибли, ещё шесть человек получили ранения. Отмечается, что владелец завода был задержан. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов в провинции Шаньдун произошёл взрыв.