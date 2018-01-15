СМИ: Три человека погибли на востоке Китая в результате взрыва цистерны с горючим

Три человека погибли в китайской восточной провинции Шаньдун в результате взрыва цистерны с горючим.

Об этом сообщает «Синьхуа». По данным агентства, взрыв произошёл во время погрузки цистерны. Отмечается, что начавшийся в результате взрыва пожар удалось потушить спустя 30 минут. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов в провинции Шаньдун произошёл взрыв.