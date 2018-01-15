СМИ: Три человека погибли на востоке Китая в результате взрыва цистерны с горючим

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Три человека погибли в китайской восточной провинции Шаньдун в результате взрыва цистерны с горючим.

Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, взрыв произошёл во время погрузки цистерны. 

Отмечается, что начавшийся в результате взрыва пожар удалось потушить спустя 30 минут.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов в провинции Шаньдун произошёл взрыв.

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