СМИ: Три человека погибли на востоке Китая в результате взрыва цистерны с горючим
Три человека погибли в китайской восточной провинции Шаньдун в результате взрыва цистерны с горючим.
Об этом сообщает «Синьхуа».
По данным агентства, взрыв произошёл во время погрузки цистерны.
Отмечается, что начавшийся в результате взрыва пожар удалось потушить спустя 30 минут.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов в провинции Шаньдун произошёл взрыв.
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