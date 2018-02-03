В ФРГ считают, что дипломаты из КНДР закупают товары для ядерной программы

Короткая ссылка
Северная Корея использует посольство в Берлине для закупок товаров, которые предназначены для развития ядерной программы Пхеньяна. Об этом рассказал глава Федерального ведомства по охране Конституции Германии Ханс-Георг Маасен.

«Мы выяснили, что оттуда осуществляется деятельность по закупкам товаров, на наш взгляд, связанная с ракетной, а также частично с ядерной программами», — заявил он телерадиокомпании NDR.

По его словам, немецкая сторона предотвращает подобные сделки в случае их обнаружения.

«Когда мы обнаруживаем что-то подобное, мы предотвращаем сделки. Но не можем гарантировать это во всех случаях», — отметил он.

Маасен также подчеркнул: контрразведка ФРГ считает, что северокорейские представители могут получать товары двойного назначения и «через другие рынки или с помощью теневых дельцов, в том числе в Германии».

По данным телеканала, подобные сведения были получены в 2016 и 2017 годах, а в 2014 году дипломат из КНДР попытался приобрести прибор, предназначенный для измерения уровня выбросов, которые возникают при производстве боевых отравляющих веществ.  

Ранее в ООН заявили, что Пхеньян заработал в 2017 году около $200 млн в обход санкций, касающихся нефти и газа.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru