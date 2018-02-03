В Крыму заявили, что работающим на полуострове западным компаниям «плевать на санкции»

Короткая ссылка
Западным компаниям, которые продолжают работать на территории Крыма, «плевать на санкции», а вышедшие с территории республики представители бизнеса рано или поздно вернутся на полуостров, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
В Крыму заявили, что работающим на полуострове западным компаниям «плевать на санкции»
  • Reuters
  • © Thomas Peter

«То, что западные компании продолжают присутствовать на территории республики, говорит о том, что им это просто выгодно и они не собираются терять своих клиентов, покупателей. Мы видим эту динамику не только по немецким, но и по другим компаниям. Бизнесменам, по большому счёту, плевать на санкции, они хотят работать, зарабатывать деньги, люди хотят приобретать эти товары, и эту историю очень сложно перебить политикой», — цитирует РИА Новости Полонского.

Он отметил, что недопустимо запрещать иностранным компаниям работать с Крымом «в угоду ничем не обоснованным амбициям узкой группы западных политиков».

«Более того, те, которые с перепугу в 2014 году отсюда вышли, рано или поздно вернутся в Крым», — подчеркнул политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна может принять меры в отношении немецких компаний, ведущих бизнес на территории Крыма, несмотря на санкции, введённые Европейским союзом.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru