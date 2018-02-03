В Крыму заявили, что работающим на полуострове западным компаниям «плевать на санкции»

Западным компаниям, которые продолжают работать на территории Крыма, «плевать на санкции», а вышедшие с территории республики представители бизнеса рано или поздно вернутся на полуостров, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

«То, что западные компании продолжают присутствовать на территории республики, говорит о том, что им это просто выгодно и они не собираются терять своих клиентов, покупателей. Мы видим эту динамику не только по немецким, но и по другим компаниям. Бизнесменам, по большому счёту, плевать на санкции, они хотят работать, зарабатывать деньги, люди хотят приобретать эти товары, и эту историю очень сложно перебить политикой», — цитирует РИА Новости Полонского.

Он отметил, что недопустимо запрещать иностранным компаниям работать с Крымом «в угоду ничем не обоснованным амбициям узкой группы западных политиков».

«Более того, те, которые с перепугу в 2014 году отсюда вышли, рано или поздно вернутся в Крым», — подчеркнул политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна может принять меры в отношении немецких компаний, ведущих бизнес на территории Крыма, несмотря на санкции, введённые Европейским союзом.