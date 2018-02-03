Климкин встретится с главой МИД Франции для переговоров
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 4—5 февраля встретится с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает пресс-служба украинского МИД.
«4 и 5 февраля 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит с визитом Французскую Республику», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе визита состоятся переговоры с министром Европы и другими политиками.
Ранее Климкин обсудил с главой МВД Нидерландов «противодействие российской пропаганде».
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