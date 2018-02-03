Президент Финляндии в 69 лет в третий раз стал отцом

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Президент Финляндии Саули Ниинистё вновь стал отцом в 69 лет. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«У президента Саули Ниинистё и его супруги Йенни Хаукио 2 февраля около 20:00 (21:00 мск) родился мальчик. Мать и ребёнок, по словам присутствовавшего при рождении отца, чувствуют себя хорошо», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, У Ниинистё есть двое детей от первого брака. Для 40-летней супруги президента Финляндии это первый ребёнок.

30 января Министерство юстиции Финляндии опубликовало окончательные результаты президентских выборов, согласно которым действующий президент Финляндии Саули Ниинистё набрал 62,6% голосов.

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