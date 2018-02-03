СМИ: При пожаре на складе почтовой службы в Рио-де-Жанейро сгорели девять тысяч посылок

Пожар произошёл в городе Рио-де-Жанейро в одном из складских помещений бразильской компании Correios — национального оператора почтовых услуг. Об этом сообщает телеканал O Globo.

По имеющимся данным, огонь уничтожил 9 тысяч посылок. Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал. Представители компании заявили, что возместят убытки тем клиентам, чьи посылки уничтожил огонь. Ранее сообщалось, что директор средней школы в бразильском муниципалитете Салту-ди-Пирапораи и её заместитель сожгли учебники в спортзале образовательного учреждения.