ЕС заявил о подрыве принципа верховенства права в Турции

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Евросоюз обеспокоен решением суда в Турции оставить под арестом главу турецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Танера Калыча и задержанием руководителей национальной медицинской ассоциации. Об этом говорится в коммюнике главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана.
ЕС заявил о подрыве принципа верховенства права в Турции
  • Reuters
  • © Murad Sezer

«Это последние примеры вызывающих беспокойство событий, подрывающих верховенство права и независимость и беспристрастность правосудия в Турции», — отметили представители ЕС.

По их словам, невыполнение решений суда не только подрывает верховенство права, но и грозит стать печальным прецедентом, поскольку вызывает серьёзные сомнения в существовании эффективных средств правовой защиты.

«Европейский союз ожидает, что турецкие власти обеспечат выполнение решения Конституционного суда от 11 января 2018 года и журналисты будут освобождены безотлагательно», — подчёркивается в заявлении.

Дипломаты добавили, что конкретные продолжительные улучшения в правовой сфере очень важны для отношений ЕС с Турцией.

Ранее Турция выступила против привилегированного партнёрства с ЕС.

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