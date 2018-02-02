ЕС заявил о подрыве принципа верховенства права в Турции
- Reuters
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«Это последние примеры вызывающих беспокойство событий, подрывающих верховенство права и независимость и беспристрастность правосудия в Турции», — отметили представители ЕС.
По их словам, невыполнение решений суда не только подрывает верховенство права, но и грозит стать печальным прецедентом, поскольку вызывает серьёзные сомнения в существовании эффективных средств правовой защиты.
«Европейский союз ожидает, что турецкие власти обеспечат выполнение решения Конституционного суда от 11 января 2018 года и журналисты будут освобождены безотлагательно», — подчёркивается в заявлении.
Дипломаты добавили, что конкретные продолжительные улучшения в правовой сфере очень важны для отношений ЕС с Турцией.
Ранее Турция выступила против привилегированного партнёрства с ЕС.