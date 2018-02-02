WP: Трамп встретится с перебежчиками из КНДР в Белом доме

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп проведёт встречу с северокорейскими перебежчиками в Овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как ожидается, будет организована встреча с восемью гражданами КНДР. Двое из них живут в США, шестеро — в Южной Корее.

Газета отмечает, что этот визит позволит Трампу затронуть вопрос нарушения прав человека в КНДР в период нарастания напряжённости на фоне испытаний оружия в Северной Корее. 

«Ни один режим не угнетал своих граждан сильнее и жёстче, чем жестокая диктатура в Северной Корее», — заявил Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу.

По словам источника газеты, встреча была организована представителем комитета США по правам человека в Северной Корее Грегом Скарлату. 

Ранее Трамп заявил, что «безрассудное стремление» КНДР к обладанию ядерным оружием является угрозой для США. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru