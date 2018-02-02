WP: Трамп встретится с перебежчиками из КНДР в Белом доме

Президент США Дональд Трамп проведёт встречу с северокорейскими перебежчиками в Овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как ожидается, будет организована встреча с восемью гражданами КНДР. Двое из них живут в США, шестеро — в Южной Корее.

Газета отмечает, что этот визит позволит Трампу затронуть вопрос нарушения прав человека в КНДР в период нарастания напряжённости на фоне испытаний оружия в Северной Корее.

«Ни один режим не угнетал своих граждан сильнее и жёстче, чем жестокая диктатура в Северной Корее», — заявил Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу.

По словам источника газеты, встреча была организована представителем комитета США по правам человека в Северной Корее Грегом Скарлату.

Ранее Трамп заявил, что «безрассудное стремление» КНДР к обладанию ядерным оружием является угрозой для США.