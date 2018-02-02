Около тысячи горняков эвакуированы из шахты в ЮАР

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Около 1 тыс. горняков, оказавшихся заблокированными в шахте Sibanye Stillwater в Южно-Африканской Республике, были эвакуированы. Об этом сообщает ANN7.

Отмечается, что инцидент произошёл из-за отключения электроэнергии. 

В настоящее время все горняки эвакуированы, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ЮАР 950 шахтёров оказались заблокированы в шахте.

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