Около тысячи горняков эвакуированы из шахты в ЮАР
Около 1 тыс. горняков, оказавшихся заблокированными в шахте Sibanye Stillwater в Южно-Африканской Республике, были эвакуированы. Об этом сообщает ANN7.
Отмечается, что инцидент произошёл из-за отключения электроэнергии.
AMCU's Joseph Mathunjwa confirms that trapped #SibanyeGold miners have been rescued unharmed. He also calls upon Minister Mosebenzi Zwane to conduct a nationwide safety audit of mines. pic.twitter.com/Jh64P8oQNZ— ANN7 (@ANN7tv) 2 февраля 2018 г.
В настоящее время все горняки эвакуированы, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ЮАР 950 шахтёров оказались заблокированы в шахте.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.