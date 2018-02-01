В ЮАР почти тысяча человек оказались заблокированы в шахте

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) 950 шахтёров застряли под землёй из-за отключения электроэнергии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление шахтёрской компании.

«950 шахтёров застряли под землёй в ЮАР после отключения электроэнергии», — передаёт агентство.

#BREAKING 950 miners trapped underground in South Africa after power outage: mining company — AFP news agency (@AFP) 1 февраля 2018 г.

Ранее стало известно, что в Кузбассе на шахте «Есаульская» обрушился вентиляционный штрек. В забое оказались заблокированы три шахтёра.