Делегация КНДР отправилась в Москву для консультаций в МИД

Делегация МИД КНДР во главе с руководителем первого департамента Европы Им Чхон Илем вылетела в Москву.

Как говорится в сообщении посольства России в Пхеньяне, делегация вылетела для проведения консультаций в российском МИД.

«Делегация вылетела в Москву для консультаций в МИД России по актуальным вопросам сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Уточняется, что в ходе переговоров планируется обсудить план совместных мероприятий к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между странами.

Ранее российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что Россия готова предоставить Южной Корее и КНДР площадку для переговоров в одном из городов.