Делегация КНДР отправилась в Москву для консультаций в МИД
Как говорится в сообщении посольства России в Пхеньяне, делегация вылетела для проведения консультаций в российском МИД.
«Делегация вылетела в Москву для консультаций в МИД России по актуальным вопросам сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Уточняется, что в ходе переговоров планируется обсудить план совместных мероприятий к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между странами.
Ранее российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что Россия готова предоставить Южной Корее и КНДР площадку для переговоров в одном из городов.