В Госдепе не исключили введения санкций против компаний, ведущих бизнес с российским оборонным сектором

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США не исключают введения в дальнейшем новых санкций против компаний, ведущих бизнес с российским оборонным сектором. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Это первый день (29 января), когда у нас появились возможности ввести санкции в рамках CAATSA, если мы определим, что имеет место деятельность, которая подпадает под санкции. Нет окончания срока действия этих полномочий. Тот факт, что мы не ввели санкции в самый первый день… никоим образом не значит то, что мы не введём санкции в будущем», — цитирует Науэрт РИА Новости.

2 августа американский лидер Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР («О противодействии противникам Америки посредством санкций», CAATSA).

В конце октября в Госдепе утвердили список лиц из России, которые могут подпасть под санкции.

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Санкции
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