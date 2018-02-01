Защита Младича намерена подать в суд на сотрудников МТБЮ
«Ухудшение состояния здоровья генерала, которое засвидетельствовали сербские врачи, произошло не вчера, оно ухудшалось последние пять-семь лет, пока Ратко Младич был в МТБЮ. Поскольку были подтверждены очевидные упущения в лечении, значит, состояние генерала — следствие врачебных ошибок, которые они совершили намеренно или случайно... Сейчас мы исследуем возможность подачи иска, мы бы хотели подать иск против всех ответственных за такие ошибки в этом судебном процессе», — сказал Дарко Младич.
Ранее сообщалось, что защита Младича подала апелляцию об отмене пожизненного приговора и возобновлении процесса.
В ноябре 2017 года МТБЮ приговорил Младича к пожизненному лишению свободы за военные преступления, совершённые в 1992—1995 годах в Боснии и Герцеговине.