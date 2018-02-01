Защита Младича намерена подать в суд на сотрудников МТБЮ

Защита бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича намерена подать в суд на сотрудников Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына генерала.

«Ухудшение состояния здоровья генерала, которое засвидетельствовали сербские врачи, произошло не вчера, оно ухудшалось последние пять-семь лет, пока Ратко Младич был в МТБЮ. Поскольку были подтверждены очевидные упущения в лечении, значит, состояние генерала — следствие врачебных ошибок, которые они совершили намеренно или случайно... Сейчас мы исследуем возможность подачи иска, мы бы хотели подать иск против всех ответственных за такие ошибки в этом судебном процессе», — сказал Дарко Младич.

Ранее сообщалось, что защита Младича подала апелляцию об отмене пожизненного приговора и возобновлении процесса.

В ноябре 2017 года МТБЮ приговорил Младича к пожизненному лишению свободы за военные преступления, совершённые в 1992—1995 годах в Боснии и Герцеговине.