Мэй обсудила с Си Цзиньпином перспективы торгового сотрудничества в связи с брекситом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине с целью укрепить торговые отношения в связи с брекситом. Об этом сообщает Associated Press.

Мэй заявила, что до окончания её визита в пятницу, 2 февраля, будет объявлено о бизнес-договорённостях между двумя странами на сумму около £9 млрд ($13 млрд).

Премьера в Китае сопровождают 50 представителей бизнеса Великобритании.

Отмечается, что целью поездки Мэй в Китай является заключение новых торговых соглашений в связи с запланированным выходом Великобритании из Европейского союза.

По данным агентства, ожидается, что к 2020 году Китай станет одним из крупнейших инвесторов в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Мэй посетит Китай с официальным визитом в период с 31 января по 2 февраля.