Мэй обсудила с Си Цзиньпином перспективы торгового сотрудничества в связи с брекситом
Мэй заявила, что до окончания её визита в пятницу, 2 февраля, будет объявлено о бизнес-договорённостях между двумя странами на сумму около £9 млрд ($13 млрд).
Премьера в Китае сопровождают 50 представителей бизнеса Великобритании.
Отмечается, что целью поездки Мэй в Китай является заключение новых торговых соглашений в связи с запланированным выходом Великобритании из Европейского союза.
По данным агентства, ожидается, что к 2020 году Китай станет одним из крупнейших инвесторов в Великобритании.
Ранее сообщалось, что Мэй посетит Китай с официальным визитом в период с 31 января по 2 февраля.