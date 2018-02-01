СМИ: Volkswagen пыталась скрыть показатели тестирования выхлопной системы

Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen пыталась скрыть результаты тестирования двигателей на соответствие экологическим стандартам, потому что показатели воздействия на здоровье человека были хуже, чем ожидалось.

Об этом сообщает The Local.

При этом, как отмечает Bild, при тестировании выхлопной системы использовались десять макак, о месте нахождения которых в настоящее время не сообщается.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen временно отстранила одного из руководителей высшего звена в связи с использованием обезьян при тестировании двигателей на соответствие экологическим стандартам.