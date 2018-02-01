СМИ: Volkswagen пыталась скрыть показатели тестирования выхлопной системы

Короткая ссылка
Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen пыталась скрыть результаты тестирования двигателей на соответствие экологическим стандартам, потому что показатели воздействия на здоровье человека были хуже, чем ожидалось.

Об этом сообщает The Local.

При этом, как отмечает Bild, при тестировании выхлопной системы использовались десять макак, о месте нахождения которых в настоящее время не сообщается.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen временно отстранила одного из руководителей высшего звена в связи с использованием обезьян при тестировании двигателей на соответствие экологическим стандартам.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru