Симоньян об обвинениях в адрес RT: призрак КГБ всё ещё бродит по конгрессу и будоражит неокрепшие умы
«Призрак КГБ всё ещё бродит по конгрессу и будоражит неокрепшие умы конгрессменов», — заявила Маргарита Симоньян.
Ранее Кинзингер в эфире телеканала CNN, обсуждая выпады американского лидера Дональда Трампа в адрес CNN и других американских телеканалов по поводу тиражирования ими ложной информации, заявил, что, по его мнению, «настоящей проблемой» является российский телеканал RT.
Конгрессмен заявил, что уверен в существовании «фабрик КГБ или ФСБ», сотрудники которых специально публикуют новости RT в соцсетях в политических целях.
Подробнее — в материале RT.