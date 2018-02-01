Симоньян об обвинениях в адрес RT: призрак КГБ всё ещё бродит по конгрессу и будоражит неокрепшие умы

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление американского конгрессмена Адама Кинзингера, который обвинил телеканал в распространении фейковых новостей.

«Призрак КГБ всё ещё бродит по конгрессу и будоражит неокрепшие умы конгрессменов», — заявила Маргарита Симоньян.

Ранее Кинзингер в эфире телеканала CNN, обсуждая выпады американского лидера Дональда Трампа в адрес CNN и других американских телеканалов по поводу тиражирования ими ложной информации, заявил, что, по его мнению, «настоящей проблемой» является российский телеканал RT.

Конгрессмен заявил, что уверен в существовании «фабрик КГБ или ФСБ», сотрудники которых специально публикуют новости RT в соцсетях в политических целях.

Подробнее — в материале RT.

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