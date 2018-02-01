Сенат Канады одобрил изменение слов гимна страны на «гендерно нейтральные»
Сенат Канады (верхняя палата парламента) одобрил законопроект, согласно которому в текст национального гимна будут внесены «гендерно нейтральные» изменения. Об этом говорится в Twitter законодательного органа.
Bill #C210 has been adopted in the Senate at third reading: https://t.co/d9NSvFdwXb#SenCA#cdnpolipic.twitter.com/eQ616r2rhs— Senate of Canada (@SenateCA) 31 января 2018 г.
«Законопроект С-210 был одобрен в третьем чтении», — отмечается в сообщении.
Согласно документу, изменения будут внесены в англоязычную версию национального гимна.
В частности, строчку «патриотизм — удел всех твоих сынов» заменят на «патриотизм — удел всех нас».
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