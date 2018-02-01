Сенат Канады одобрил изменение слов гимна страны на «гендерно нейтральные»

Сенат Канады (верхняя палата парламента) одобрил законопроект, согласно которому в текст национального гимна будут внесены «гендерно нейтральные» изменения. Об этом говорится в Twitter законодательного органа.