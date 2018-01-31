Минобразования Чехии изъяло из обращения школьные атласы с российским Крымом

Министерство образования Чехии изъяло из обращения школьный атлас, на котором Крым обозначен как территория России. Об этом сообщили в ведомстве.

«Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение снять атласы с использования в качестве учебных пособий. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями по вопросу как можно более оперативного исправления ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в одной из школ чешской столицы — Праги — обнаружили карту Европы, на которой Крым обозначен российской территорией.

Украинский посол в стране Евгений Перебийнис заявил, что производитель уже снял товар с продажи, однако не все карты изъяли из учебных заведений.

Также сообщалось, что Министерство образования Чехии «готовит меры с целью изъятия некорректных карт из школ».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.