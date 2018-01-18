В чешской школе обнаружили карту с российским Крымом
Dnes jsem zašel do školy na Praze 1, kam bude chodit můj syn. A co tam mají za mapu Evropy ve třídě? Učitelka o tom ví, omlouvá se, ale prý jim tyto mapy poslalo ministerstvo. @Fbeyeee@U_kropka@nikorepi@YPerebyinispic.twitter.com/CgO2Nxpnps— ppk (@prtprnkllr) 17 января 2018 г.
«Сегодня днём я зашёл в школу, в которую будет ходить мой сын. А что там за карта Европы в классе? Педагог её видела и принесла извинения, но сказала, что карту прислало министерство», — написал в Twitter отец будущего ученика после посещения школы.
Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявил, что об этой «проблеме» стало известно ещё в ноябре. По его словам, производитель уже снял товар с продажи, однако не все карты изъяли из учебных заведений.
«По нашей информации, Министерство образования (Чехии. — RT) также готовит меры с целью изъятия некорректных карт из школ», — написал посол в Facebook, добавив, что пока официального ответа из ведомства не поступало.
В октябре сообщалось, что в Пхеньяне издали атлас мира, где Крым обозначен территорией России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.