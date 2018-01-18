В чешской школе обнаружили карту с российским Крымом

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В одной из школ чешской столицы Праги отец будущего школьника заметил карту Европы, на которой Крым обозначен российской территорией.

«Сегодня днём я зашёл в школу, в которую будет ходить мой сын. А что там за карта Европы в классе? Педагог её видела и принесла извинения, но сказала, что карту прислало министерство», — написал в Twitter отец будущего ученика после посещения школы.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявил, что об этой «проблеме» стало известно ещё в ноябре. По его словам, производитель уже снял товар с продажи, однако не все карты изъяли из учебных заведений.

«По нашей информации, Министерство образования (Чехии. — RT) также готовит меры с целью изъятия некорректных карт из школ», — написал посол в Facebook, добавив, что пока официального ответа из ведомства не поступало.

В октябре сообщалось, что в Пхеньяне издали атлас мира, где Крым обозначен территорией России. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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