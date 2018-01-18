В чешской школе обнаружили карту с российским Крымом

В одной из школ чешской столицы Праги отец будущего школьника заметил карту Европы, на которой Крым обозначен российской территорией.

Dnes jsem zašel do školy na Praze 1, kam bude chodit můj syn. A co tam mají za mapu Evropy ve třídě? Učitelka o tom ví, omlouvá se, ale prý jim tyto mapy poslalo ministerstvo. @Fbeyeee@U_kropka@nikorepi@YPerebyinispic.twitter.com/CgO2Nxpnps — ppk (@prtprnkllr) 17 января 2018 г.

«Сегодня днём я зашёл в школу, в которую будет ходить мой сын. А что там за карта Европы в классе? Педагог её видела и принесла извинения, но сказала, что карту прислало министерство», — написал в Twitter отец будущего ученика после посещения школы.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявил, что об этой «проблеме» стало известно ещё в ноябре. По его словам, производитель уже снял товар с продажи, однако не все карты изъяли из учебных заведений.

«По нашей информации, Министерство образования (Чехии. — RT) также готовит меры с целью изъятия некорректных карт из школ», — написал посол в Facebook, добавив, что пока официального ответа из ведомства не поступало.

В октябре сообщалось, что в Пхеньяне издали атлас мира, где Крым обозначен территорией России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.