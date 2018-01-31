Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США ушла в отставку

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединённых Штатов Бренда Фицджеральд ушла в отставку в связи с «финансовым конфликтом интересов», сообщает газета Politico со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальных служб США.