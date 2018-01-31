Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США ушла в отставку
Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединённых Штатов Бренда Фицджеральд ушла в отставку в связи с «финансовым конфликтом интересов», сообщает газета Politico со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальных служб США.
По данным издания, Фицджеральд покинула свой пост после того, как газета сообщила о покупке директором ведомства акций табачных, фармацевтических и пищевых компаний.
#BREAKING: CDC director resigns over financial conflicts https://t.co/EsysPo1jL8pic.twitter.com/0qBVW2QpXp— POLITICO (@politico) 31 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что заместитель главы Федерального бюро расследований США Эндрю Маккейб покинул свой пост.
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